Ми не торгуємо своєю територією, – Зеленський про переговори з Росією
2 квітня 2022 , 03:43Читать новость на русском
Джерело:foxnews
Володимир Зеленський заявив, що Україна не торгує своєю територією. Зокрема Президент України пояснив, що питання питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється.
Відповідну заяву Верховний Головнокомандувач Збройних сил України зробив під час спілкування з американськими журналістами. Це трапилось 1 квітня – після 37 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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