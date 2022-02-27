Ми не зможемо змити цю ганьбу, – білоруси проти війни з Україною

Білоруси 27 лютого висловили протест проти того, що їх втягують у війну з Україною. Вони вважають український народ своїм братнім народом і не хочуть воювати.

Про це в ефірі 24 каналу сказав учасник протестів у Білорусі Зміцер. Він вважає, що війна з Україною стане великою ганьбою для білорусів.

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"Насамперед хочу від себе і усіх білорусів, які проти війни, вибачитись перед Україною. Нам всім дуже соромно за те, що відбувається. Голос тремтить. Я дуже хвилююсь за вас", – сказав Зміцер.

Він запевнив, що білоруси дуже люблять Україну і вважають її братським народом.

Надіюсь, що ця ситуація закінчиться так, що ми зможемо і надалі вас називати братським народом, адже ми – не Лукашенко,

– запевнив білорус.

Зміцер: Ми ніби у концтаборі

За його словами, білорусам соромно, що вони не можуть ніяк зупинити Лукашенка.

Як можна бомбити братів, друзів, красиву і добру Україну? Я ніколи з цим не змирюсь. Ми як в концтаборі – нічого не можемо з цим зробити,

– додав Зміцер.

Він висловив сподівання, що у Лукашенка вистачить сил просто не відправити білоруських військових на війну.

"Їхня присутність на території України – це позор, який ми ніколи не зможемо змити", – підсумував протестувальник.

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