Ми ніколи не матимемо спокою, аж поки Росія не розлетиться, – Андрухович

Війна Росії проти України має дійти до моменту, коли українці чітко розумітимуть свою сильнішу позицію. Тоді ворогові не залишиться нічого, окрім як прийняти пункти, які ми сформулюємо для нього.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив письменник Юрій Андрухович. Він наголосив, що країна, яка благає інших стати гарантами її безпеки – це апріорі програшна позиція.

Читайте також Росіяни увійдуть в історію як чи не найбільш варварська й нелюдська армія: звернення Зеленського

Коли Росія зупиниться

"Ми ніколи не матимемо спокою, щастя, миру та злагоди, аж поки Росія не розлетиться. Поки її не демілітаризують і вона не стане нейтральним утворенням", – заявив Андрухович.

Водночас письменник зазначив, що тоді Україна може виступити єдиним гарантом. Тобто відповідати за безпеку роззброєної, без'ядерної, нейтральної та роздрібненої на багато інших утворень Росії.

Андрухович припустив, коли Росія зупиниться: дивіться відео