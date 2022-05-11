Ми ніколи не зможемо пробачити бездіяльність і байдужість світу, – дружина бійця "Азовсталі"

Кожна хвилина, кожна година, кожен день – неймовірно важкі для захисників Маріуполя та їх рідних. Вони звертаються до всього світу, аби врятувати наших бійців з "Азовсталі", яких цинічно намагається знищити Росія. 24 канал продовжує публікувати ексклюзивні звернення сімей військових. Далі – пряма мова Олени Білої, дружини бійця полку захисників Маріуполя В'ячеслава.

Сьогодні питання "Азовсталі" має бути номером 1 в усьому світі.

Важливо по темі Вони не здадуться в полон, бо росіяни їх вб'ють, – дружина пораненого бійця на "Азовсталі"

Не тільки рідні цих відважних воїнів, а всі мають докласти зусиль, щоб вирішити питання з їх евакуацією якомога швидше. Має бути вихід. Бездіяльність може призвести до трагічних наслідків.

Блокада триває з 2 березня. Ситуація на "Азовсталі" стала надкритичною. Військові ведуть бої у нелюдських умовах, не мають їжі та води, не мають елементарних засобів для виживання.

Важко говорити і про поранених військових. Немає ні антисептиків, ані знеболювальних, без яких їм доводиться переживати нестерпний біль. Жахаючі кадри бачимо майже кожного дня, вони помирають у страшних муках, бо немає належної медичної допомоги.

Ці сильні чоловіки та жінки заслуговують бути врятованими і жити повноцінним життям, наскільки це буде можливо після пережитого. Вони чекають на допомогу та якнайшвидший порятунок. Вони мають віру в те, що світ їх не покине. Усі рідні та військові сподіваються на якнайшвидшу підтримку світових лідерів та рішучих дій з їхнього боку. Бездіяльності й байдужості рідні ніколи не зможуть ні зрозуміти, ні пробачити.

Ми повинні голосно кричати, не ігнорувати питання "Азовсталі" заради ще живих бійців. Вони завжди борються на стороні світла. І самі є світлими та надзвичайними людьми. Таких людей необхідно берегти.



Олена Біла з чоловіком-захисником Азовсталі / Фото надане редакції

Потрібно зробити все можливе та неможливе для їхнього порятунку. Ці люди заслуговують на життя.

Підписуйте петицію, говоріть, кричіть про Маріуполь у своїх соціальних мережах, позначайте світових лідерів та пишіть офіційні звернення до них, виходьте на мирні акції. Робіть усе, аби врятувати наших захисників.

Підписати петицію із закликом врятувати усіх бійців, які перебувають на території "Азовсталі", можна тут . Звернення адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу.

Біла Олена, дружина В'ячеслава – бійця полку захисників Маріуполя.