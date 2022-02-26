Ми обороняємо наше місто, – Кличко звернувся до киян
26 лютого 2022 , 12:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Мер міста Віталій Кличко звернувся до киян. Він наголосив на тому, що ми обороняємо наше місто.
У своєму телеграмі Віталій Кличко написав усього кілька, але надзвичайно важливих слів. І вони стосуються не лише кожного киянина, а й кожного українця, якому болить серце за те, що відбувається!
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Друзі! Кияни! Ми обороняємо наше місто! Київ і нашу державу намагаються знищити. Ми повинні вистояти! Слава Україні!,
– закликав він.
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Текст публікації Віталія Кличка
Друзі! Кияни! Ми обороняємо наше місто! Київ і нашу державу намагаються знищити. Ми повинні вистояти! Слава Україні!