Ми очікуємо на нього, – Зеленський пояснив, чи можливий візит Папи Римський до України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава очікує на візит Папи Римського Франциска. Глава держави зазначив, що говорити про це поки що рано, але цей візит міг би суттєво допомогти Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що Папа Франциск підтримує Україну. Про це глава держави розповів під час пресконференції в київському метро.

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Папа засуджує агресію

Зеленський зазначив, що Папа Франциск згадує про Україну не лише під час святкових заходів. Крім того, Папа засуджує російську агресію.

Президент згадав свою зустріч з Папою, тоді він говорив з ним про нацгвардійця Віталія Марківа, якого таки вдалося повернути до України з Італії, де його звинувачували у причетності до смерті італійського журналіста.

Глава держави наголосив, що хоче, аби Франциск приїхав до України, підтримав наш народ та допоміг відкрити гуманітарні коридори до Маріуполя.

Рано говорити, але ми очікуємо на нього (Франциска – 24 канал). Очікуємо, тому що в нього є саме та місія – місія від Бога,

– заявив Зеленський.

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