Ми один одного доповнюємо, – Сєнкевич розповів про взаємини з Кімом

Мер Миколаєва Сєнкевич каже, що в нього з Кімом одразу склалися нормальні стосунки. На його погляд, очільники доповнюють одне одного.

Мер Миколаєва вважає, що порозумівся з головою військової адміністрації через те, що обоє вони з Миколаєва. Кім чудово розуміє проблеми міста та області.

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Миколаївці кажуть, що Сєнкевич – песиміст. Але мер вважає себе реалістом і циніком. Люди можуть його недолюблювати лиш тому, що він не завжди каже те, що люди хочуть від нього почути.

Кім же навпаки – позитивний і налаштовує людей на гарний настрій.

Люди кажуть, треба подивитися Кіма, подивитися Сєнкевича – і правда десь посередині. Тому я думаю, що в цьому випадку, у випадку медійності, ми один одного доповнюємо,

– мовиться в повідомленні.

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