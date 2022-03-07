Ми однозначно сильніші, ніж ворог, – ексміністр оборони України

У Збройних сил України набагато ефективніша тактика, ніж у ворога. Крім того, в окупантів вичерпується особовий склад своєї армії.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України. У боях на землі Україна однозначно виграє.

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Він підтвердив, що є важкі напрямки, де незрівнянні сили. Однак українська сторона почуває себе абсолютно впевнено.

Ми однозначно сильніші, ніж ворог. Наша тактика набагато ефективніша,

– наголосив Загороднюк.

Загороднюк про слабкі місця ворога

Ворожі сили виснажуються з боку особового складу. Кількість загиблих окупантів ставиться вже понад 11 тисяч. У такому випадку можна припустити, що поранених – ще 30 – 35 тисяч осіб, як пояснив ексміністр оборони.

Резервів, які ворог міг би підтягнути – дуже мало, тож це проблема для них. Водночас, на жаль, ракет у них ще досить багато,

– додав Загороднюк.

За його словами, Збройні сили України "вивели з ладу" приблизно 45 тисяч російських військових. Це дуже велика частина. Оскільки спочатку на територію України зайшло приблизно 150 тисяч армійців ворога – мовиться вже про третину.

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