Ми отримали гарантії від Росії, але почалися обстріли, – влада Маріуполя про гумкоридор

Російський агресор підло зриває евакуацію цивільних людей з Маріуполя. Сторони домовилися про гуманітарний коридор, але окупант почав обстріл.

Регулярна армія РФ обстріляла зелений коридор

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він заявив, що протягом двох днів з агресором ведуть переговори про те, щоб безпечно евакуювати маріупольців у Запоріжжя та Дніпро.

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Вранці 5-го березня було підтвердження від Росії, що прохід з Маріуполя у Дніпро та Запоріжжя – безпечний. Після отримання гарантії режиму тиші в Маріуполі визначили три локації для евакуації.

При підтримці Червоного Хреста мала відбутися евакуація у Запоріжжя.

На жаль, коли ми були готові – розпочався обстріл регулярної армії РФ по тому коридору, де ми мали рухатися,

– сказав Бойченко.

Він заявив, що наразі немає режиму тиші, тому Бойченко констатує, що рух у напрямку Запоріжжя небезпечний для життя цивільних.

Бойченко додав, що в Маріуполі все ж чекають режиму тиші, щоб безпечно евакуювати жителів Маріуполя.

Міський голова розповів, що перемовини про режим тиші – тривають. Бойченко сказав, що жителі Маріуполя отримають додаткову інформацію, коли можна буде провести безпечну евакуацію.

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