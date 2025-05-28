Ми отримали сигнали, але хотіли б відкритої розмови, – Зеленський про участь у саміті НАТО

Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнали від партнерів щодо участі в саміті НАТО. Однак, наша держава прагне відкритої розмови щодо формату участі й результатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського з Фрідріхом Мерцом.

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Зеленський про саміт НАТО

Президент підтвердив, що Київ отримав сигнали щодо участі в саміті НАТО. Водночас наголосив, що Україна хотіла б мати абсолютно відкриту розмову з партнерами щодо формату участі та результату для нашої держави.

Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що рішення за партнерами.

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Коротка довідка. Саміт НАТО відбудеться на Всесвітньому форумі в Гаазі з 24 до 26 червня.