Ми перебуваємо в епідемії невакцинованих, – голова Держпродспоживслужби Києва
28 жовтня 2021 , 17:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Києві з 1 листопада починають діяти посиленні карантинні обмеження. Преференції матимуть лише вакциновані люди.
Про це в прямому ефірі 24 каналу голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, Київ стоїть на порозі червоної карантинної зони.
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"Ми перебуваємо в епідемії невакцинованих і в лікарні перебувають в реанімаціях 99% саме невакцинованих або людей, які купили довідки про щеплення. Найближчим часом ухвалять рішення на рівні держави щодо можливості переходу в червону зону", – розповів Рубан.
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Які обмеження діятимуть у столиці вже з 1 листопада
- Державні та приватні організації зможуть працювати лише якщо вакцинований весь персонал.
- Лише імунізовані мешканці або з негативним ПЛР-тестом зможуть відвідувати кафе, ТРЦ, спортзали, кінотеатри, супермаркети та магазини.
- Дитячі садочки також зможуть функціонувати за умови 100% вакцинованого персоналу.
- Громадським транспортом зможуть користуватися люди, які мають сертифікати вакцинації та ПЛР-тести.