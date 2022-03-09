Ми на підступах до Києва, і ніхто нас звідси не зсуне, – командир роти "Щит"

Ситуація на підступах до Києва залишається важкою. Водночас захисники запевняють, що надійно контролюють ситуацію.

Бойовий командир роти "Щит" Вадим Кодачигов запевнив, що його бійці на позиціях. Вони захищають столицю від ворога на підступах до неї.

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Ми на місці. На підступах до Києва. І моє вам слово командира – ніхто нас звідси не зрушить! Бойовий дух бійців такий, що окупанти летітимуть з української землі так, щоб не тільки напрямок забули, а й назву згадували з жахом,

– запевнив командир.

За його словами, жодного кільця навколо Києва рашисти так і не зробили. Частини кільця завжди були в різній інтенсивності.

"Виходили ромби, паралелепіпеди, штрих-пунктири в стилі абетки морзе. Але не кільце. Видихнули і забули", – каже Кодачигов.



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