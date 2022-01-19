Звісно, не на завжди, але на перспективу. Через масову російську паспортизацію, інтеграцію залишків економіки Донбасу до Росії.

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Все російське

Там зараз все російське – від грошей до шкільних програм та технічних інструкцій. І навіть партійні квитки "Єдиної Росії" роздаються.

Коли у Кремлі заводили пісню про виконання мінських домовленостей за їхнім сценарієм, то ми часто чули від наших партнерів: так, виконати мінські домовленості важливо, але спочатку має діяти Росія. Тепер Євросоюз визнає, що відбувається фактична анексія Донбасу Росією. Нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу, вона має бути спільною з ЄС та США.

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Що потрібно робити

Анексований Донбас необхідно спочатку звільнити від Росії і потім підготувати до повернення в Україну через перехідні періоди – звучить очевидно.

Для наших партнерів час почати говорити це вголос і позбавити Росію можливості спекулювати на цій темі. А ще припинити формальну чи неформальну прив'язку санкцій проти РФ до виконання мінських домовленостей – на фоні російських військ біля наших кордонів це втратило будь-який сенс і грає на руку Кремлю.

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