Ми почнемо все відбудовувати з першого ж мирного дня, – Мінрегіон

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов дав слово, що відбудова України розпочнеться у перший же день після закінчення війни. Відбудовувати будуть школи, лікарні та будинки.

"Держава про вас попіклується"

Міністр Чернишов вирішив підбадьорити українців, які через цинічні бомбардування орди втратили все, що мали. Він зазначив, що окупанти нищать все – мирне населення, пологові будинки, школи, лікарні.

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"Є ті, хто втратив дім, в чиюсь школу влучила ракета, хтось сидить в бомбосховищах, коли над його містом пролітає авіація, знищуючи улюблені парки та сквери", – написав Чернишов.

Він обіцяє, що після того, як закінчаться обстріли, розпочнеться відбудова України.

Я хочу вас підбадьорити, з першого мирного дня, коли завершаться обстріли, ми почнемо все відбудовувати! Держава про вас попіклується, будьте впевнені,

– написав глава Міністерства розвитку громад та територій України.

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