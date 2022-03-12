Ми посилимо Європейський союз, – Зеленський про Україну в складі ЄС
12 березня 2022 , 17:24Читать новость на русском
У суботу 12 березня Зеленський провів брифінг, який відвідало багато іноземних журналістів. Там він заявив, що Україна більш ніж достойна вступити в ЄС.
А насамперед – люди, які в ній живуть. Адже українці показали, що вони сильна нація і не кинуть нікого в біді.
До теми Те, що в Україні сьогодні, буде в Європі завтра, – Зеленський
Я думаю, що наші люди показали, що вони сильні, міцні, європейські, не кинуть нікого у біді й спроможні боротися. Я думаю, що це тільки посилює Європейський союз,
– заявив Володимир Зеленський.
Розмова Зеленського з іноземними журналістами 12 березня: дивіться відео