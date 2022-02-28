Відставити боятись, – у Зеленського записали зворушливий ролик на підтримку військових

У Зеленського записали ролик на підтримку військових, запевнивши, що всі вони невдовзі повернуться до своїх рідних.

Наші військові закликають не боятись, оскільки ми під надійним захистом.

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Сьогодні я накажу: відставити боятись..І взагалі давайте усміхатись, святкуйте свою свободу. Ви за нашими спинами,

– мовиться у зверненні.

Захисники кажуть, що ми теж прикриваємо їх із тилу.

"Зробіть так, щоб ми пишались вами. І ми повернемось, повернемось і будемо жити", – наголосили бійці.

Дивіться відеозвернення: