Мирної угоди для України ще нема, треба визначитися з гарантіями від Європи, – Рютте

У Лондоні 2 березня пройшов саміт лідерів ЄС. За його результатами лунають перші заяви. Марк Рютте висловився про мир в Україні, його слова передає 24 Канал.

Як зауважив Дональд Туск 2 березня, Європа прокинулася. Саме так польський прем'єр оцінив саміт лідерів ЄС у Лондоні. Після зустрічі пролунала низка важливих заяв – наприклад, про відправлення миротворчого контингенту до України.

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Що сказав Рютте про мир в Україні

За словами генсека НАТО, слід "підготуватися до моменту оголошення перемир'я в Україні та охороняти мир".

Наразі немає мирної угоди щодо України. Але Європа має готуватися до цього.

Ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки,

– сказав Рютте.

Треба визначитися, якими саме будуть ці гарантії, вважає він. На думку Рютте, європейці будуть активними в Україні заради тривалого миру.

Генеральний секретар НАТО заявив: на саміті в Лондоні 2 березня "почув нові заяви європейських лідерів щодо збільшення видатків на оборону".

Посилення обороноздатності Європи було одним з питань, задля яких Кір Стармер скликав лідерів ЄС. Відомо, що Велика Британія та Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні.