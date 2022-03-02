Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною, – Данілов

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наші дипломати та президент домагаються закриття неба. Але поки що західні партнери не готові піти на цей крок.

Про те, що Україна і далі переконує партнерів закрити небо над Україною, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу Рада, передає 24 канал.

Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною. Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один,

– сказав Олексій Резніков.

Секретар РНБО додав, що питання остаточно неприйняте, але президент і наша дипломатія дуже потужно працюють у цьому питанні.

Що таке закрите небо Україна домагається закриття неба над Україною, що означатиме, що всі літаки, дрони, ракети та будь-які інші літальні пристрої збиватимуться. Тобто НАТО контролюватиме повітряний простір. Захід тягне із цим рішенням, тому що не хоче прямо вв'язуватися у війну з Росією.

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