Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною, – Данілов
2 березня 2022 , 22:16Читать новость на русском
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наші дипломати та президент домагаються закриття неба. Але поки що західні партнери не готові піти на цей крок.
Про те, що Україна і далі переконує партнерів закрити небо над Україною, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу Рада, передає 24 канал.
Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною. Якщо ми цього не зробимо — наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один,
– сказав Олексій Резніков.
Секретар РНБО додав, що питання остаточно неприйняте, але президент і наша дипломатія дуже потужно працюють у цьому питанні.