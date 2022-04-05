"Ми прийшли, щоб принести "мир": як Росія нахабно брехала в Радбезі ООН

Схоже, що всі російські політики проходять курси з нахабної брехні. Адже те, що представник Росії в ООН Василь Небензя говорив на засіданні Ради безпеки, просто не вкладається у голові адекватної людини.

Небензя назвав депортацію українців "порятунком"

Російський дипломат понад 10 хвилин брехав на весь світ про війну в Україні. Про це повідомляє 24 канал.

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Небензя цинічно побідкався, що Україна "ніяк не дає організувати" зелені коридори, щоб вивести мирних людей з "гарячих точок". І це при тому, що наші урядовці щодня погоджують гуманітарні коридори, а росіяни їх просто обстрілюють. Окупантам байдуже на людей – вони відкривають вогонь по всіх.

За словами представника Росія, з Маріуполя вивезли на територію держави-агресорки 123,5 тисячі осіб, а загалом з України – 620 тисяч. Небензя цим хвалиться й не каже, що насправді росіяни розлучають дітей з батьками й вивозять людей під дулом пістолета.

Традиційно дипломат розповів казки про "утиски російськомовного населення". Водночас всі люди, які говорять українською в Україні, є "нацистами". Не обійшлося й без згадок про Степана Бандеру та Романа Шухевича. В уяві Небензі "нацистами" у нас є всі – особливо молодь. Але світ, мовляв, цього не бачить. Як, до речі, й самі українці не бачать.

"Провідниками нацистів" російський дипломат нарік наші добровольчі батальйони "Айдар", "Правий Сектор" та "Азов", які відважно воюють з окупантами. Далі Небензя зачитав вигадані історії про те, як нібито "Азов" знущається з людей. Також він обурився, що російських військових "несправедливо" звинувачують у звірствах.

Росія хоче вирізати "ракову нацистську пухлину" в Україні, тобто всіх українців

Політик розповів про всі злочини, які відбуваються в Україні, – про вбивства, ґвалтування, пограбування та катування. Однак вирішив перекласти вину на наших захисників, а не російських покидьків.

Зауважимо, що безліч країн світу вже підтвердили, що саме росіяни знущаються з мирних українців. Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО зібрало докази про те, що рашисти вбивали цивільних у Бучі. Однак Росія продовжує брехати та переписувати події на свій лад. На щастя, державі-агресорці ніхто не вірить.

Небензя навіть ставить риторичне запитання про те, як "ми докотилися до такої жорстокості" та адресує його українським військовим.

Ми прийшли до вас не через українські землі. Ми прийшли, щоб принести довгоочікуваний мир на Донбас. Не перемир'я, а справжній тривалий мир. А для цього треба викорінити ту жорстокість та вирізати нацистську ракову пухлину, яка жере Україну,

– цинічно сказав політик.

Він переконаний, що Росії вдасться знищити "нацистів", що по суті означає всіх українців.

До речі, стратегічні невдачі російської армії Небензя пояснив тим, що вони, мовляв, "не б'ють" по цивільних об'єктах й тому просуваються повільніше. Тут би з ним посперечалися мільйони українців, які лишилися без домівок, бо в них влучили російські ракети.

На завершення Небензя видав огидну фразу про те, що росіянам "шкода" українців, бо ми "близькі для них люди". Мабуть, вбивають вони наш народ також з "доброти душевної".

До теми дивіться відео супутникових знімків з Бучі, які підтверджують, що тіла вбитих лежали там ще 11 березня: