"Ми продажні тварі": ОПЗЖ привела на мітинг під Раду іноземців – курйозне відео
Джерело:фейсбук Дениса Казанського
"Опозиційна платформа – За життя" вкотре відзначилася мітингом з купленою масовкою. Цього разу під Верховну Раду звезли іноземців, які не говорили ні українською, ні російською.
Такого ще не було, – журналіст
Журналіст Денис Казанський заявив, що ОПЗЖ встановила новий рекорд. Адже раніше на мітинги іноземців, які не розуміли, що відбувається, не збирали.
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У моїй пам'яті такого ще не було. Наймали гопників, бомжів, провокаторів, божевільних, але гастарбайтерів з далекого зарубіжжя ще не було. На що лише не витрачають гроші російських платників податків,
– наголосив Казанський.
Дивіться відео з купленого мітингу ОПЗЖ:
Як "активісти" пояснювали, чому прийшли на мітинг
- "Я за ідею не відповім конкретно".
- "Я перший раз. Просто з другом їхав, він запросив".
- "Відчепіться, від душі".
- "Просто скучно".
- "Я зараз телефон розіб'ю твій. Відвали від мене".
- "Поки не знаємо, які вимоги".
- "Ми прийшли, щоб не брали грошей у МВФ".
- "Я за Рабіновича кров віддам свою".
- "Ви знаєте, чому ми тут. Всі знають. Ми продажні тварі"
- "Дали б "ЄС" (прапор – 24 канал), то взяв би, "Батьківщину" тримав би. Але вони всі ж не вийдуть сюди".
- "Всі партії однакові".
- "В мене нема вимог".
Зауважимо, люди навіть не приховували, що за участь в акції їм заплатили гроші. Тарифи називали різні – від 200 гривень до 400 гривень.Зверніть увагу! "Мітинг" ОПЗЖ відбувся 23 вересня поблизу будівлі Верховної Ради у Маріїнському парку. За задумом, "активісти" виступали проти "політичного переслідування Віктора Медведчука", а також вимагали не допустити підвищення тарифів в Україні.
Повний текст публікації Дениса Казанського у фейсбуці:
Партія ОПЗЖ встановила новий рекорд. Людей, які навіть не розмовляли українською чи російською мовами, і не розуміли, що спікерів набирали в куплену масовку. В моїй пам'яті до такого ще не дійшло. Наймали гопників, бомжів, провокаторів, божевільних, але гастарбайтерів з далекого зарубіжжя ще не було. На що не йдуть гроші російських платників податків...
В іншому – все як завжди. Наймані люди навіть не приховували, що прийшли за грошима, і їм байдуже на акцію. Я давно казав, що Україні дуже пощастило, що у нас є такі проросійські партії. Кремлівський злодій нічого принципово нового створити і не може. За що б не взялася Москва, завжди ДНР.