"Ми продажні тварі": ОПЗЖ привела на мітинг під Раду іноземців – курйозне відео

"Опозиційна платформа – За життя" вкотре відзначилася мітингом з купленою масовкою. Цього разу під Верховну Раду звезли іноземців, які не говорили ні українською, ні російською.

Такого ще не було, – журналіст

Журналіст Денис Казанський заявив, що ОПЗЖ встановила новий рекорд. Адже раніше на мітинги іноземців, які не розуміли, що відбувається, не збирали.

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У моїй пам'яті такого ще не було. Наймали гопників, бомжів, провокаторів, божевільних, але гастарбайтерів з далекого зарубіжжя ще не було. На що лише не витрачають гроші російських платників податків,

– наголосив Казанський.

Дивіться відео з купленого мітингу ОПЗЖ:

Як "активісти" пояснювали, чому прийшли на мітинг

"Я за ідею не відповім конкретно".

"Я перший раз. Просто з другом їхав, він запросив".

"Відчепіться, від душі".

"Просто скучно".

"Я зараз телефон розіб'ю твій. Відвали від мене".

"Поки не знаємо, які вимоги".

"Ми прийшли, щоб не брали грошей у МВФ".

"Я за Рабіновича кров віддам свою".

"Ви знаєте, чому ми тут. Всі знають. Ми продажні тварі"

"Дали б "ЄС" (прапор – 24 канал), то взяв би, "Батьківщину" тримав би. Але вони всі ж не вийдуть сюди".

"Всі партії однакові".

"В мене нема вимог".

Зауважимо, люди навіть не приховували, що за участь в акції їм заплатили гроші. Тарифи називали різні – від 200 гривень до 400 гривень.

"Мітинг" ОПЗЖ відбувся 23 вересня поблизу будівлі Верховної Ради у Маріїнському парку. За задумом, "активісти" виступали проти "політичного переслідування Віктора Медведчука", а також вимагали не допустити підвищення тарифів в Україні.

Повний текст публікації Дениса Казанського у фейсбуці:

Партія ОПЗЖ встановила новий рекорд. Людей, які навіть не розмовляли українською чи російською мовами, і не розуміли, що спікерів набирали в куплену масовку. В моїй пам'яті до такого ще не дійшло. Наймали гопників, бомжів, провокаторів, божевільних, але гастарбайтерів з далекого зарубіжжя ще не було. На що не йдуть гроші російських платників податків...

В іншому – все як завжди. Наймані люди навіть не приховували, що прийшли за грошима, і їм байдуже на акцію. Я давно казав, що Україні дуже пощастило, що у нас є такі проросійські партії. Кремлівський злодій нічого принципово нового створити і не може. За що б не взялася Москва, завжди ДНР.