Ми продовжуємо платити велику ціну, – Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди Дня Гідності та Свободи. У ньому глава держави привітав українців зі святом та наголосив на важливості збереження цих двох якостей.

Під час свого звернення Президент України згадав не лише учасників Революції гідності, а й Помаранчевої , "Революції на граніті" та українських захисників на Донбасі. Володимир Зеленський також підкреслив, що українці завжди прагнуть до свободи, хоч і платимо за неї високу ціну.

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Головне – не втрачати гідність

У своєму привітанні Володимир Зеленський згадав про відомих українських діячів – поета Василя Стуса, священника Омеляна Ковча та актора й режисера Леоніда Бикова. На їхньому прикладі президент продемонстрував, що у випадку втрати свободи головне не втрачати гідність.

Ще одним прикладом стали українські моряки, які за словами Зеленського, у російському полоні поводилися не як в'язні, а як бійці та офіцери.

Президент також наголосив, що українці платили і продовжують платити високу ціну за свою свободу.

Ми заплатили й продовжуємо платити за свободу велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться,

– підкреслив Зеленський.

Також глава держави додав, що українцям потрібно припинити себе знецінювати, бо "ми не жертва – ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ". На завершення президент підкреслив, що українці мають свободу, а тому й гідність.

Привітання Володимира Зеленського з Днем Гідності та Свободи: дивіться відео