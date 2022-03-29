"Ми рахуємо кожну гривню втрат, Росія за все заплатить": як працює ФДМУ в умовах війни

Фонду держмайна налагодив безперебійну роботу. З початку війни фонд рахує кожну гривню втрат, які має заплатити Росія.

Відповідну інформацію оприлюднила перша заступниця Голови Фонду державного майна України Ольга Батова. Про це вона написала 28 березня – на 33 день війни, яку Росія почала проти України.

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Фонду держмайна фіксує збитки, яку завдають окупанти

У Фонді розповіли, що з початком повномасштабного російського вторгнення їхня робота суттєво розширилась у відповідь на нові виклики.

Ми рахуємо кожну гривню втрат, росія за все заплатить. Розробили й внесли через народних депутатів законопроєкт щодо створення реєстру звітів про оцінку збитків, завданих агресором,

– повідомила Батова.

Також Фонд держмайна повідомили, що:

державні дані в безпеці – ФДМУ забезпечив перенесення в безпечне місце та захист серверів та баз даних реєстрів корпоративних прав, об'єктів держвласності та звітів про оцінку майна. Робота реєстрів відновлена;

працюють майже 150 підприємств в управлінні Фонду. Енергетичні компанії, комбінати хлібопродуктів та інші критичні для країни підприємства;

почали посівну – аграрні підприємства в управлінні Фонду, які не розташовані на території активних бойових дій, вже обробили понад 5,6 тисячі гектарів. Робота продовжується.

Фонд спростив приватизацію та оренду

Процедури приватизації та оренди буде суттєво спрощено, усі відповідні документи проходять фінальні погодження. Скоро сотні тисяч квадратних метрів державних площ та інших активів стануть знову доступні для підприємців через оренду та приватизацію,

– повідомили у Фонді.

Додали також, що від плати оренди звільнять:

орендарів держмайна в зоні активних бойових дій;

та окремі категорії орендарів, які не можуть працювати зараз, в усіх інших регіонах буде запропоновані до погодження КМУ зниження орендної плати.

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