Ми різні, але рівні, – Денісова виступила проти дискримінації на Марші рівності

У Києві 19 вересня відбулася акція КиївПрайд 2021. Перед Маршем Рівності Людмила Денісова закликала українців бути толерантним та утриматися від дискримінації.

Деталі від Денісової

Уповноважена з прав людини звернулася до правоохоронців та чиновників з приводу Маршу рівності. Вона закликала їх забезпечити порядок під час демонстрації.

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Денісова наголосила на важливості гарантувати безпеку учасникам маршу на підтримку ЛГБТ.

Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Шануймо право кожної людини бути собою! Ми різні, але ми рівні,

– зауважила чиновниця.

Що відомо про Марш рівності

Головна тема акції – "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".

Демонстранти вимагали ввести у дію законопроєкт №5488 про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Їх, за словами організаторів, зібралось близько 7 тисяч.

На акцію зібралися й кілька десятків противників Маршу рівності. Вони принесли плакати із написами "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці", "Традиційна сім'я – це природно" тощо.

Повний текст Людмили Денісової у фейсбуці:

Сьогодні у Києві відбудеться Марш рівності – мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+.

Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

Закликаю громадян бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації.

Звертаюся до столичної влади та правоохоронних органів забезпечити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу та гарантувати безпеку його учасникам.

Шануймо право кожної людини бути собою!

Ми різні, але ми рівні!