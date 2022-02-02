Ми з різних таборів, – Мендель готова назвати ім'я таємничого коханого

Юлія Мендель заявила, що має стосунки з чоловіком, який є публічною особою. Однак імені коханого колишня речниця президента наразі не розкриває.

Мендель боїться, щоб хейт не перейшов до її обранця

Раніше журналістка опублікувала в своєму інстаграмі фотографію, на якій її обіймає чоловік. Однак світлина була обрізана й читачі могли побачити лише руки коханого Мендель.

До теми Думаю, у мене була прослушка, – Мендель

Фотографію ексречниця Володимира Зеленського підписала словами: "Багато хто намагається любити, але не вміє. Інші – вміють любити, але бояться. Дякую за те, що ти так вмієш кохати і що любиш саме мене". Але російською.

Тепер Мендель каже, що її коханий готовий розповісти громадськості про їхні стосунки. Водночас журналістка ще сумнівається, адже боїться, що весь негатив, який на неї вилили, перейде до її обранця.

Мій партнер – публічна людина. Коханий уже готовий розкрити всі карти, а я – ні. Хвилююся, що кількість негативу, яка була спрямована на мене, може перейти на нього,

– наголосила журналістка.

Вона додала, що, можливо, оголосить про свої стосунки 14 лютого, у День всіх закоханих. Однак дівчина все-таки хоче потримати інтригу до весни.

Мендель планує розповісти їхню історію кохання самостійно, а не з допомогою таблоїдів. Журналістка підкреслила, що вони з коханим працюють у різних сферах.

"Ми з ним трохи з різних "таборів". Тому, мені дещо боязко", – зізналася ексречниця президента.

Журналістка прокоментувала чутки про роман з Зеленським

Коли Мендель ще була прессекретаркою президента, в інформаційному просторі ширилися чутки про їхній "роман". Деякі ЗМІ навіть писали, що дівчина завагітніла від Володимира Зеленського. У грудні 2021 року журналістка вперше прокоментувала чутки та спростувала їх.

Мендель наголосила, що з главою держави мала лише професійні стосунки. А брехня про їхній роман була "інформаційною атакою на президентське подружжя". При цьому саму журналістку використали "як об'єкт".

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