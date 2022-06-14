Ми робимо для України недостатньо, – польський прем'єр на неформальній зустрічі лідерів НАТО

Увечері 14 травня у Гаазі відбулась неформальна зустріч лідерів НАТО та декількох країн, що не входять до Альянсу. Після цього очільники держав та урядів вийшли на брифінг, на якому польський прем'єр Матеуш Моравецький вкотре підтримав Україну.

Очільник уряду Польщі, зокрема, заявив, що НАТО робить для України недостатньо. Відео пресбрифінгу оприлюднила на своїй сторінці у твітері румунська журналістка Оана Лунджеску, 24 канал передає деталі промови Моравецького.

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Виступ Матеуша Моравецького за результатами неформальної зустрічі лідерів НАТО

Свою промову прем'єр-міністр Польщі одразу ж почав з питання широкомасштабної війни в Україні, назвавши вторгнення Росії темою зустрічі лідерів НАТО номер один. Він зауважив, що зміцнення єдності країн Альянсу та всієї Північноатлантичної вертикалі є нині як ніколи важливою.

Моравецький заявив, що він міцно вірить у трансатлантичні зв'язки, і в умовах сучасної небезпеки, агресії й варварських атак, які чинить Росія проти України, НАТО є єдиною структурою, що може протистояти атакам Росії на весь Схід Європи, східні держави Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.