Ми робимо все і вас не залишимо, – Зеленський до Маріуполя й інших міст в облозі

Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Україні після 22 днів війни, яку розв'язала Росія. Президент, зокрема, звернувся до мешканців міст, які наразі перебувають в облозі окупантів.

Мовиться про Маріуполь, Харків, Чернігів, Київщину, Ізюм та інші міста-герої. Президент підкреслив, що зараз їм дуже складно, пише 24 канал.

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Зеленський: Ми вас не залишимо

"Ми робимо все і робимо всі. Абсолютно. Наша армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква. Увесь наш народ", – наголосив український президент.

Ми вас не залишимо, а їм не пробачимо. Ви будете вільні. Точно, я знаю. Як усі ми на нашій землі. Слава усім нашим героям! Слава Україні,

– наголосив Зеленський.

Росіяни нищать усе, що бачать

Чи не найскладніша ситуація зараз – у Маріуполі. Ворог продовжує тримати місто в облозі та перейшов до знищення житлових будинків. Як розповіли у тамтешній мерії, на момент блокади там залишилися 350 – 400 тисяч людей. Росіяни цинічно розбомбили вже 80 – 90% міста.

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