Ми сильні й вільні, як ніколи, – заява партії "Слуга народу" щодо російського вторгнення

Партія "Слуга народу" у своєму зверненні наголосила, що наші Збройні сили дають гідну відсіч ворогові, а також закликала українців не панікувати у будь-якій ситуації.

Звернення "Слуги народу"

Нардепи наголошують, що, попри цинічну повномасштабну атаку Росії, Україна не капітулює. Натомість кожен захищає свою землю та працює на оборону.

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Особливої поваги заслуговують наші потужні Збройні сили, адже вони – справжні герої.

Ми просимо бути зібраними та в будь-якій ситуації діяти без паніки. Підтримувати один одного та працювати разом на відсіч агресії. Наш спокій і зваженість наших рішень допомогають нашим захисникам проти окупантів,

– звернулися "слуги" до українців.

Також нардепи додали, що моніторять ситуацію в регіонах України та в курсі всіх подій. Громадян просять фільтрувати інформацію, адже інформаційна війна Росії проти України також у розпалі. Важливо не допомагати ворогу та не поширювати фейки.

Читайте лише перевірені джерела – інформацію державних органів, українських ЗМІ. Не вживайте інфопродукти сумнівної якості від анонімних телеграм-каналів і росіян,

– наголосили в "Слузі народу".

Про ситуацію в Україні оперативно повідомляє також президент Володимир Зеленський у своїх зверненнях. "Холодний розум. Гаряче серце. Віра в Україну. Спокій. Впевненість", – такі запоруки нашої перемоги назвали "слуги".

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Текст публікації партії "Слуга народу"

Другий день масштабної війни. Кожен бачить своїми очима те, що відбувається. Ми не мовчимо. Ми не капітулюємо. Вся країна працює. Вся країна захищається.

Збройні сили України потужні й самовіддані. Вони – наші герої, справжні герої.

Ми просимо бути зібраними і в будь-якій ситуації діяти без паніки. Підтримувати один одного та працювати разом на відсіч агресії. Наш спокій і зваженість наших рішень допомогають нашим захисникам проти окупантів.

Брехати не будемо – війна є. Проте боротьба триває і завершиться перемогою. Правда і мир на нашому боці.

Наша команда моніторить та в курсі всіх подій. Як і всі довкола. Просимо фільтрувати інформацію, котру читаєте. І тим більше ту, яку розповсюджуєте і поширюєте. Багато фейків, а буде ще більше, тому що це зброя нашого ворога.

Тому читайте лише перевірені джерела. Інформацію державних органів, українських ЗМІ. Не вживайте інфопродукти сумнівної якості від анонімних телеграм-каналів і росіян.

Президент України Володимир Зеленський звертається до нас відверто і кожного дня тримає нас в курсі ситуації. Без зайвого пафосу. Чесно. Як воно є.

Світ підтримує нас. Люди по всьому світі виходять на площі, щоб висловити свою солідарність з Україною і українським народом.

Холодний розум. Гаряче серце. Віра в Україну. Спокій. Впевненість.

Все буде Україна.

Слава Україні!