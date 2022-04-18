Ми своїх людей на "м'ясо" не кидаємо, – військовий пояснив, чому важливо воювати саме технікою
Російські окупанти не припиняють бойових дій, у них є дуже багато ресурсів. Однак час грає на нашу користь.
Про це сказав військовий, народний депутат Роман Костенко. В ефірі 24 каналу він розповів, чому важливо воювати саме технікою.
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За його словами, що б там не казали, у російської армії дуже велика кількість техніки, багато солдатів – "гарматного м'яса", яке вони сюди прислали.
Однак одними людьми у цій війні не переможеш, бо у ворога більше ресурсів і вони готові "розкидатися" людьми, бо не знають їм ціни.
А ми своїх людей просто так на "м'ясо" не кидаємо. Ми повинні робити всі умови, щоб воювали технології,
– наголосив Костенко.
Головне завдання зараз
Але наше завдання – це взяти більше техніки, освоїти її та пустити в бій.
"У нас є великий мобілізаційний ресурс, але ми не можемо собі дозволити, щоб українці гинули у піших атаках. Ми повинні використовувати техніку, і щоб люди заходили, коли всі технічні можливості використані", – зазначив військовий та депутат.
Тому формування нових підрозділів, забезпечення їх зброєю, артилерією, танками, БМП – тільки так можна проривати оборону та виганяти ворогу.