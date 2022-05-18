Ми вас звільнимо збройним шляхом, – Арестович звернувся до жителів окупованого Півдня

На жаль, деякі регіони Півдня наразі перебувають під тимчасовою російською окупацією. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що усі ці населені пункти обов'язково звільнять військовим шляхом.

Наразі триває робота над підготовкою законодавства щодо визначення колаборантів. Про це Арестович розповів в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

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Окуповані території відвоюють

Арестович зауважив, що жителям тимчасово окупованих територій на Півдні не варто хвилюватися, адже їх обов'язково звільнять.

Вельмишановні громадяни, які зараз перебувають на окупованих територіях, ми вас не покинемо. Ми вас звільнимо військовим шляхом. Деокупуємо. При цьому ми зробимо так, що з ваших голів не впаде жодна волосина, окрім випадковостей, звичайно, які завжди можуть бути,

– зазначив радник голови ОП.

Він додав, що ЗСУ знає, як вибити російські війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь і так далі. Вони наразі до цього готуються.

"Уряд, Верховна Рада, Офіс Президента готують пакет рекомендацій, як поводитися. Але я можу з великою долею ймовірності припустити, що нікого з вас у винні не запишуть, окрім явних колаборантів", – розповів Арестович.

Він додав, що колаборація – це:

безпосередня участь в окупаційних органах влади,

участь в організації та проведенні незаконних референдумів,

служба в окупаційних військах.

"І там ще є низка ознак, які легко знайти в інтернеті. Є навіть такі схеми, які показують, що можна робити, а що ні. Я їх опублікую у себе, щоб було зрозуміло, що дивитися", – зауважив радник голови ОП.

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Мирним жителям на окупованих територіях нічого не загрожує

Арестович наголосив, що тим, хто просто живе та виживає на тимчасово окупованих територіях Півдня, абсолютно нічого не загрожує, тож їм не варто боятися якоїсь відповідальності.

"Лишень це потрібно законодавчо оформити. Це Верховна Рада повинна зробити. Ми пам'ятаємо про вас щосекунди. Немає такого дня, аби ми не обговорювали. Йде серйозна дискусія. Єдине, чим вона ускладнюється, – це те, що діє міжнародне право війни. А воно є дуже непростим", – додав радник очільника ОП.

Він зауважив, що не так вже й просто провести тонку грань між фінансуванням агресора і звичайним виходом на роботу. Це так не через те, що уряд якось гальмує, а через дискусію з міжнародними фахівцями, яка зараз триває.

"Як не дивно, в них щодо цього доволі протилежні думки. Вони не можуть прийти до єдиного знаменника разом з нашими юристами, бо одні досвідчені люди з досвідом вирішування десятків конфліктів говорять одне, а теоретики та практики – інше. Але загалом ми дійдемо до якогось логічного кінця", – зазначив Арестович.

Він наголосив, що є дуже чітке завдання. Однак проблема полягає в тому, що міжнародне законодавство щодо ведення війни є досить жорстким та переважає над національним.

"Тут потрібно тонко вчинити. Але воля є і рішення будуть прийняті. І ви отримаєте чіткі рекомендації та законодавче забезпечення, що потрібно робити. А Збройні Сили України та інші сили оборони готуються вас звільнити", – зазначив радник голови ОП.

За його словами, те, що про жителів окупованих територій не згадують у кожній телепрограмі, не означає, що про них забули. Арестович підсумував, що про них точно всі пам'ятають, й він особисто не дасть нікому цього забути.

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