Ми вбиваємо мирний народ, – російський солдат у полоні кається, що вірив своїм командирам

У Миколаєві 23-річний російський солдат здався у полон українській армії. Каже, що відкрились очі лише зараз. Просить вибачення за вбивства мирних людей, українських сімей та просить маму забрати додому.

На відео, яке отримав 24 канал від джерела з розвідки, військовополонений кається у тому, що вірив своїм командирам, та просить маму забрати його додому.

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Росія знищує мирних жителів

"Я – Тупілкін Ігор Євгенович, 1999 року народження, військовослужбовець військової частини 51 532. Зараз перебуваю на українському боці, в полоні. Прошу вибачення у всього українського народу за дії нашої сторони – Російської Федерації".

Росія знищує мирних жителів, звичайний народ, навіть не військових, всі ракети летять просто по звичайних будинках. Я прошу вибачення,

– каже Ігор.

Піду з цієї армії

"Як я можу каятись, я каюсь! Хочу попросити свою маму забрати мене, звернутись в Союз Солдатських матерів.

Відкрили очі мені лише тут, а не мої командири і начальники, як це все є насправді. Прошу тебе, мамо, забери мене. Я піду з цієї армії, я не можу їм більше дивитись в очі і вірити. Як вони чинять з нами і всіма.

Це не люди, я всіх закликаю: думайте, багато думайте про те, що може статись".

Дзвінок мамі

Телефонуючи мамі, солдат зізнається, що в Україні зовсім інша ситуація, ніж показує російське телебачення.

Тут не так, як нам говорили, що ми їдемо когось рятувати, наші бомбардують мирних людей, із сім'ями, розруха повна. Ніякої логіки в цьому немає, нас просто обманули,

– каже солдат.

"Мам, зроби так, як попрошу тебе: є Союз Солдатських матерів, тобі треба туди звернутись, написати заяву, що я перебуваю тут, у полоні. Через деякий час, коли час нашого тупого президента закінчиться, треба буде їхати в Україну, забирати мене.

Згуртуйся з Ірою і Дімою, ви спільно повинні бити на сполох у Союзі Солдатських матерів".

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Як виявилось, ми підступні люди

"Я каюсь, що повірив своїм командирам, прошу вибачення перед українським народом, що ми такі підступні люди, як виявилось", – додав вкінці солдат.

Нагадаємо, це не перше зізнання російського солдата, їх близько півтори тисячі. Попередньо розвідка опублікувала відео зізнання Олександра, який розповів, що в українському полоні його нагодували, а російська армія дала лише протермінований сухпайок.

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