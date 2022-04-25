Ми вимагаємо гарантій для вивезення людей з Маріуполя від генсека ООН, – Верещук

Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає гарантій від генсека ООН для вивезення людей з Маріуполя. Міністерка прокоментувала гарантії від Папи Римського та Червого Хреста.

Відповідну заяву Верещук зробила після того, як 25 квітня не вдалась спроба гумкоридору з Маріуполя. Про це віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіла в ефірі каналу "Рада" ввечері на 61 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Домовленостей немає, – Верещук спростувала існування "коридору" для евакуації з "Азовсталі"

Україна вимагатиме гарантій безпеки гумкоридору з Маріуполя від генсека ООН

Ірина Верещук підтвердила інформацію, що гумкоридорів не було, адже не було гарантій безпеки. Окрім того, Росія могла спробувати вивезти наших людей на свої території. Саме тому Україна вимагала додаткових гарантій.

Ми вимагали й вимагаємо від пана Антоніу Гутерріша, який завтра (мовиться про 26 квітня – 24 канал) буде в Москві. І він має привезти з Москви до України, а 27 квітня він буде в Києві, результат такої зустрічі, а саме – відкритий коридор з "Азовсталі" і з Маріуполя вцілому,

– заявила Верещук.

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