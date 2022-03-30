Ми воїни світла, а не варвари, – Арестович про свою роль у заспокоєнні українців

30 березня 2022 , 11:35
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Джерело:

BBC

Відколи почалась війна останню інформацію про події на фронті українцям розповідає на брифінгах радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Його промови вже стали жартома називати "валер’янкою".

Річ у тім, що Арестович розповідає все напрочуд оптимістично. Водночас не приховує правди. 

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Моє завдання дуже просте – ми, українці, маємо утримати світлий стан свідомості, бо ми –воїни світла, і маємо ними залишитися. Проти нас воює абсолютна диявольщина, чистий сатанізм,
- пояснює він.

Арестович запевняє, що перемогти його треба не тим, що ми вб'ємо багато людей, а тим, що самі не озвіріємо, не станемо варварами як вони.

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Автор: Оксана Княжик