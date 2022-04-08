"Ми воюємо з бомжами": росіяни не крадуть роботи-пилососи, бо не знають що це

Російські загарбники пограбували дачу музиканта Олега Скрипки, вони вкрали усе, навіть матрац. Однак залишили найдорожче, що було в домі – картину українського художника.

Про це в ефірі 24 каналу розповіли ведучі Артем Овдієнко та Катерина Соляр. Вони також обговорили й інші випадки зухвалого мародерства російської "велікої" армії.

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Зокрема, журналісти розповіли про ті ситуації, коли люди почали повертатися в Бучу, Ірпінь, Гостомель. Окупанти після такого, як вчинили свої жорстокі звірства, вирішили ще й усе покрасти. Однак й залишили деякі речі.

З'ясувалось, що ця армія мародерів не крала роботів-пилососів, які недешево коштують. І не тому, що їм "бракувало рук".

"Русня просто не розуміла, що це таке. Уявляєте? Вони не знали, що таке робот-пилосос і тому це не крали, не звертали на них уваги і залишили їх по квартирах", – здивувався Овдієнко.

Ви бачите, з ким ми воюємо. Ми воюємо з бомжами, з якоюсь дикою ордою. Ми воюємо з ницою і дуже бідною країною,

– вважає журналіст.

І додав, що вже є навіть жарт, що тепер окупант, коли краде пральні машини, і довозить їх до себе, по селах, вже там з'ясовує, що для неї потрібен водогін.

"Але на Росії це зайва розкіш. Немає там такого. Вони в розпачі", – сказав Овдієнко.

Реакція ведучих 24 каналу на армію мародерів: дивіться відео