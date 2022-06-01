Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, – Зеленський привітав збірну України

Володимир Зеленський привітав збірну України з перемогою над Шотландією. Президент України зауважив, що зараз кожен воює на своєму фронті.

Володимир Зеленський зауважив, що є моменти, коли не треба багато слів. Відповідний допис президент опублікував ввечері 1 червня – відразу після перемоги нашої збірної.

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Зеленський привітав збірну України

Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України…", яку не заглушити. Воюємо, б'ємось, вистоїмо, переможемо. Бо українці!

– сказав президент.

Володимир Зеленський пояснив, що відчуває гордість та подякував хлопцям.

Додав також, що це були дві години щастя, від якого ми відвикли. Адже наші хлопці вийшли, бились, вистояли, перемогли.

Українські вболівальники на матчі скандували "ЗСУ"

Під час матчу між збірною України та Шотландією на трибунах були українські вболівальники. Ці люди змогли потрапити на гру, попри війну та воєнний стан в Україні.

Зокрема вони підтримували нашу збірну на стадіоні "Гемпден-Парк" у Шотландії. Наші громадяни були вдягнути в синьо-жовті кольори та активно підтримували нашу команду. Українці з трибун скандували "ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ".

Варто пригадати, що футболісти нашої збірної також вийшли на гру вийшли, загорнуті в національний прапор. Вони традиційно співали гімн України.

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Що відомо про перемогу нашої збірної: основне

1 червня у шотландському Глазго відбулась ключова гра української збірної проти Шотландії. Наші хлопці перемогли з рахунком 1:3.

Так наша збірна пробилась у фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Під час гри на 33 хвилині перший гол забив Андрій Ярмоленко. Після цього Яремчук головою перевів м'яч у сітку воріт Шотландії, здобувши Україні 2 гол.

Згодом на 80 хвилин, завдяки удару Макгрегора, суперник здобув один гол. Третій гол Україні приніс Артем Довбик.

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