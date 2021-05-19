Ми всюди недопрацювали, – Подоляк про процес вакцинації

Михайло Подоляк розповів, що незадоволений кампанією з вакцинації в Україні. За його словами, з фейками щодо вакцини слід було боротися системніше.

Деталі від Подоляка

Радник президента зазначив, що він незадоволений логістикою закупівлі вакцин та календарем щеплень. Про це він заявив у інтерв'ю.

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Подоляк наголосив, що президент Володимир Зеленський вимагав напрацювати план вакцинації ще в жовтні. Однак те, що цього не сталося, дратує чиновника.

Спочатку треба було переконати людей, що вакцина – це добре. Потрібно було весь час боротися проти класичних фейків, які запускали представники інших держав і політичні опоненти. З усім цим треба було боротися системніше,

– заявив радник глави держави.

Він пояснив, що причина у "слабкій операційній системі", яку слід змінювати. Тому Зеленський і наполягає на радикальних кадрових рішеннях – відставці міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Виконуєш поставлені параметри протягом 3 або 6 місяців – тоді працюєш, якщо не виконуєш – запропонуйте іншу кандидатуру", – наголосив Подоляк.

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