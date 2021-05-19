Ми всюди недопрацювали, – Подоляк про процес вакцинації

Михайло Подоляк розповів, що незадоволений кампанією з вакцинації в Україні. За його словами, з фейками щодо вакцини слід було боротися системніше.
Деталі від Подоляка
Радник президента зазначив, що він незадоволений логістикою закупівлі вакцин та календарем щеплень. Про це він заявив у інтерв'ю.
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Подоляк наголосив, що президент Володимир Зеленський вимагав напрацювати план вакцинації ще в жовтні. Однак те, що цього не сталося, дратує чиновника.
Спочатку треба було переконати людей, що вакцина – це добре. Потрібно було весь час боротися проти класичних фейків, які запускали представники інших держав і політичні опоненти. З усім цим треба було боротися системніше,
– заявив радник глави держави.
Він пояснив, що причина у "слабкій операційній системі", яку слід змінювати. Тому Зеленський і наполягає на радикальних кадрових рішеннях – відставці міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
"Виконуєш поставлені параметри протягом 3 або 6 місяців – тоді працюєш, якщо не виконуєш – запропонуйте іншу кандидатуру", – наголосив Подоляк.
Головне про вакцинацію в Україні
- Кампанія з вакцинації триває з 24 лютого, тобто майже 3 місяці. Станом на 19 травня 2021 року щеплення проти коронавірусу отримали 957 346 людей, а 37 526 – повністю завершили вакцинацію.
- Українців вакцинують препаратами Covishield (AstraZeneca індійського виробництва), CoronaVac, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), AstraZeneca (південнокорейського виробництва).
- 18 травня в Україну прибули 122 тисячі доз вакцини компанії Pfizer. Зауважимо, це вже друга партія препарату.