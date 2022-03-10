Ми втратили 3 людей, – Зеленський про обстріл пологового у Маріуполі

Володимир Зеленський опублікував ранкове звернення до українців. Президент повідомив про втрати від цинічного обстрілу росіянами пологового у Маріуполі.

Володимир Зеленський зазначив, що інформація про загиблих у бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі з'явилась вночі.

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"Трьох людей ми втратили. Серед них – одна дитина, дівчинка. Кількість поранених – 17. Це діти, жінки, медичні працівники", – сказав президент.

Пропагандисти відповідатимуть

На російському телебаченні згадали цю тему, але жодного слова правди не сказали.

Володимир Зеленський наголосив, що росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а у пологовому – жінок та дітей. Водночас росіянам збрехали, що нібито там засіли націоналісти.

"Брешуть впевнено, як і завжди. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей", – заявив Президент України.

Зауважте, що росіяни заздалегідь знали, що скидатимуть бомби на пологовий будинок, лікарню, дитяче відділення і терапію – обговорили це за 4 години до початку атаки. Рашисти зруйнували пологовий будинок, лікарню, дитяче відділення і терапію.

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