Ми думали, що військові Росії поводитимуться, як військові, – Данілов про катування цивільних

Олексій Данілов зізнався, що не міг навіть уявити, що російська армія вбиватиме українських жінок та дітей. Влада вважала, що військові будуть поводитись, як військові.

Однак російська армія показала, що вони рашисти. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив у інтерв'ю.

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Ми навіть у страшному сні не могли уявити, що вони вбиватимуть наших жінок і дітей, вагітних, літніх людей. Якщо ти армія, ти маєш воювати з армією, а не з цивільними. Навіщо ви руйнуєте цивільні об'єкти? Навіщо ви це робите?

– сказав Данілов.

Він зазначив, що тепер всі українці переконалися у тому, що російське військо – просто орда.

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