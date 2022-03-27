Ми взагалі не говоримо про "демілітаризацію" чи "денацифікацію", – Зеленський про переговори

Президент України Володимир Зеленський 27 березня дав інтерв'ю російським журналістам. Один з них запитав про перемовини між країнами, що воюють.

Зеленський розповів, що російська сторона висунула ультиматум для України. Мовилось також про уявні "демілітаризацію" та "денацифікацію".

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"Денацифікація та демілітаризація" – взагалі ми не обговорюємо це. Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", – заявив президент.

Про що ще сказав Зеленський

За словами президента, перемовини необхідно було проводити ще до війни, але щоб був результат. Українська сторона погодилася на першу зустріч у Білорусі.

Зустріч вийшла. Предметною я її не назвав би. Наші сторони сказали, що фраз про "демілітаризацію" та "денацифікацію" не може бути, нас ці пункти взагалі не цікавлять,

– наголосив Зеленський.

Повне інтерв'ю президента для російських ЗМІ: дивіться відео