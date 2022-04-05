Кислиця сміливо відповів представнику Росії в ООН і вказав на його неприкриту брехню

Представник Росії в ООН Василь Небензя цинічно брехав під час засідання Ради безпеки 5 квітня. Сергій Кислиця сміливо відповів прокремлівському пропагандисту.

Представник України в ООН Кислиця зауважив, що до брехні Небензі усі вже звикли, повідомляє 24 канал. Вона повторюється постійно.

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Ми вже звикли до того, як ви брешете. Ми звикли до тієї брехні, яку постійно виливають нам на голову у залі Радбезу,

– заявив Кислиця.

Кислиця наголосив, що Небензя маніпулював уривком з інтерв'ю, оприлюдненого ресурсом Meduza. Представник України в ООН запитав російського брехуна, чому він не зацитував інтерв'ю повністю.

Кислиця зауважив, що цитата з інтерв'ю звучала так: "бувало так, що російські солдати передавали сухпайки у підвал, а потім кидали туди гранату". Водночас Небензя про цей уривок, звичайно, "забув".

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