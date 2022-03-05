Ми вже думаємо про майбутнє після війни, – Зеленський про гроші на відбудову України

Кожна війна рано чи пізно закінчується. Тож в уряді уже думають про те, як оживити наші міста та відновити економіку.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час ранкового звернення 5 березня, передає 24 канал. Він також закликав українців повертатись з-за кордону.

Увага Зеленський звернувся до українців на 10-ий день війни з Росією

І запевнив, що загрози більше немає, а влада вже думає про майбутнє після війни. Зокрема, як відновити економіку та відбудувати зруйновані міста.

Зеленський також обговорив з президентом групи Світового банку Девідом Малпассом та виконавчою директоркою МВФ Кристаліною Георгієвою підтримку України для подолання наслідків російської агресії.

Вже маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу на десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни,

– заявив глава держави.

І підкреслив, що це тільки перші рішення.

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