Ми вже не можемо вивозити людей з Кремінної, – голова Луганської ОВА

Багато міст та селищ Луганської області перебувають під постійними обстрілами. Через це ситуація з евакуацією ускладнюється.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що евакуація з Кремінної наразі вже неможлива, передає 24 канал.

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До недавнього часу була можливість вивозити людей з Кремінної. Це яскравий приклад. Ми звертались до людей із закликом виїжджати, бо буде біда. Сьогодні вночі ситуація різко змінилась, був важкий бій, і орки вже зараз контролюють Кремінну,

– розповів Гайдай.

Очільник ОВА знову закликав евакуйовуватися мешканців, які перебувають у все ще вільних містах.

Він також пояснив, що влада області не озвучує звідки і яким способом вивозять мешканців, адже часто після поширення такої інформації російські окупанти завдають удару по цих місцях.

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