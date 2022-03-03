Ми вже почали виплачувати людям пенсії та субсидії, – глава Миколаївської ОВА

У Миколаївській області людям почали надходити на рахунки пенсії та субсидії. Зараз грошей на виплати вистачає.

Про це заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він запевнив, що казначейство проводить усі виплати.

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Гроші надходять на рахунки

"Ми вже почали виплачувати людям пенсії та субсидії. З 3 числа (березня – 24 канал) гроші почали надходити на рахунки", – зазначив очільник ОВА.

Додаткові можливості

Він також нагадав, що зараз гроші з картки "єПідтримка" можна витратити на що завгодно, оскільки немає жодних обмежень. Водночас за словами очільника, завдяки переговорам з компаніями АТБ та "Сільпо" покупці можуть знімати на касах цих маркетів готівку.

"До 6 тисяч гривень з платіжної картки будь-якого банку за умови оплати карткою покупки на будь-яку суму", – пояснив Кім.

Очільник Миколаївської ОВА розповів про виплати пенсій та субсидій: дивіться відео





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