Ми вже пропонували перемир'я хоча б на Великдень, та в Росії немає нічого святого, – Зеленський

Росія вкотре відмовилась від припинення вогню на Великодні свята. Володимир Зеленський заявив про це після ворожого терору Одеси.

Про це президент України заявив у своєму відеозверненні 6 квітня.

Як Росія відповідає на пропозиції України?

Володимир Зеленський, відреагував на російську атаку на Одесу вночі 6 квітня. Через неї загинули троє людей, а ще 18 – постраждали.

За словами Зеленського, Україна неодноразово пропонувала Росії припинення вогню хоча б на Великдень, проте ворог не розділяє цей особливий період в році.

Але для них усі часи однакові, для них немає нічого святого, і якщо Росія може собі дозволити війну, може профінансувати її – Росія до миру сама переходити не захоче,

– сказав лідер України.

Зеленський вкотре наголосив на важливості тиску на росіян. Зокрема, за його словами, Україна продовжує зменшувати доходи Росії завдяки далекобійним ударам по нафтовій промисловості. А саме фінансові втрати змушують Кремль думати про завершення війни, переконаний глава держави.

Зеленський визнав, що Росія може заробляти більше через кризу на нафтовому та глобальному ринках через ситуацію в Ірані. Проте українські бійці намагаються обмежити їх в цьому.