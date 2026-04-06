Ми вже пропонували перемир'я хоча б на Великдень, та в Росії немає нічого святого, – Зеленський
Росія вкотре відмовилась від припинення вогню на Великодні свята. Володимир Зеленський заявив про це після ворожого терору Одеси.
Про це президент України заявив у своєму відеозверненні 6 квітня.
Як Росія відповідає на пропозиції України?
Володимир Зеленський, відреагував на російську атаку на Одесу вночі 6 квітня. Через неї загинули троє людей, а ще 18 – постраждали.
За словами Зеленського, Україна неодноразово пропонувала Росії припинення вогню хоча б на Великдень, проте ворог не розділяє цей особливий період в році.
Але для них усі часи однакові, для них немає нічого святого, і якщо Росія може собі дозволити війну, може профінансувати її – Росія до миру сама переходити не захоче,
– сказав лідер України.
Зеленський вкотре наголосив на важливості тиску на росіян. Зокрема, за його словами, Україна продовжує зменшувати доходи Росії завдяки далекобійним ударам по нафтовій промисловості. А саме фінансові втрати змушують Кремль думати про завершення війни, переконаний глава держави.
Зеленський визнав, що Росія може заробляти більше через кризу на нафтовому та глобальному ринках через ситуацію в Ірані. Проте українські бійці намагаються обмежити їх в цьому.