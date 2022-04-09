"Ми як фашисти": українські бійці в Тростянці знайшли щоденник окупанта

Українські герої знайшли щоденник одного з окупантів у приміщенні міської ради Тростянця.

Один з окупантів, який був у Тростянці, загубив свій щоденник або забув взяти його на той світ, коли його ліквідували ЗСУ. Росіянин намагався писати мемуари, але виходило в нього не надто вдало.

Читайте також Вбиті, голодні та залякані: як російські окупанти знищували тварин на Київщині

Щоденник окупанта

У своєму щоденнику окупант зізнається, що російська армія поводить себе як фашисти, грабує магазини та мародерить усе, що бачить. Усі потуги його "літературної діяльності" стосуються вирішення питання грошей та грабунку.

Великим обсягом письма щоденник не відрізняється – скоріш за все, написання мемуарів окупанта перервали хоробрі воїни ЗСУ.

Дивіться також – Росія хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів на війну проти України