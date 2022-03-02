Ми єдині у нашій огиді до злих дій режиму Путіна, – Джонсон

Велика Британія з першого дня війни засуджує російську агресію проти України. Рішуче висловлюється, зокрема, глава тамтешнього уряду Борис Джонсон.

2 березня на британському урядовому сайті опублікували його заяву щодо голосування на Генасамблеї ООН. 2 березня там ухвалили безсумнівно історичне рішення.

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Що каже Джонсон про це голосування

Генасамблея ООН підтримала 141 голосом резолюцію з вимогою до Росії припинити війну в Україні та вивести війська. Проти висловилися Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Еритрея.

Ми єдині у своїй огиді до злих дій путінського режиму і стоїмо пліч-о-пліч на міжнародній арені, засуджуючи його агресію найрішучішим чином,

– наголосив Джонсон.

"Рідко коли контраст між правильним і неправильним був настільки разючим. 141 країна проголосувала за осуд путінської війни", – додав глава британського уряду.

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