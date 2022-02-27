Ми їдемо послухати їх, – Кулеба про переговори з Росією

Україна та Росія мають провести переговори 27 лютого. Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що наша делегація хоче послухати Росію.

Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія страждає від санкцій. Голова МЗС висловив вдячність міжнародним партнерам за підтримку. Про це глава МЗС заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Українська делегація вже виїхала на перемовини з Росією

Глава МЗС зауважив, що ритаорика кремля швидко змінюється. У перший день війни вона відмовлялася від діалогу, потім почала говорити ультиматумами, а тепер бажає вести перемовини.

Ми йдемо послухати, шо Росія хоче сказати. ми йдемо без попередніх домовленостей, без погоджень, ми йдемо слухати і сказати, що ми думаємо про Росію і цю війну,

– наголосив Кулеба.

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