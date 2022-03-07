Ми їх потихеньку, як салямі, з'їмо, – Арестович про розгром окупантів між Харковом та Сумами
Джерело:УП
Радник голови ОП каже, що російські війська ЗСУ "розчинили" між Харковом і Сумами. За словами Арестовича, окупантів ми "як салямі з'їмо".
ЗСУ розгромили окупантів, які мали йти на Київ. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив 7 березня.
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Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга. Ми їх потихеньку, як салямі, з'їмо,
– каже Арестович.
За даними радника глави ОП, російського війська між Харковом та Сумами вже немає. Його ЗСУ "розчинили".
"Частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, частково відійшло та зализує рани", – додає Арестович.