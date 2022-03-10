Ми заберемо все, включаючи Донбас і Крим, – Арестович про закінчення війни з Росією

Українські війська продовжують боронити нашу землю від російської навали. Але в самій Росії вже розпочалися проблеми. Першими це відчули працівники окупаційних спецслужб.

Україна поки проводить захист своєї території, час від часу відвойовуючи у ворога захоплені перед тим позиції. І утримує українські міста від окупації – Харків, Київ, Маріуполь.

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В самій Росії розпочалися проблеми на економічному фронті – все через запроваджені санкції. Тож чимало росіян бажає покинути країну. Цим самим наближаючи її крах.

"Нам перспективу показують самі росіяни. В Криму стартував масовий продаж квартир. І родини співробітників спецслужб та збройних сил вивезені на материк", – розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович в коментарі телеканалу "Рада".

За його словами, росіяни вже "навіть не сподіваються Крим утримати".

Відтак поки ЗСУ змушені проводити маневрену війну. Це для того, щоб зберегти свою міць та знесилити ворога.

"ЗСУ ведуть маневрену війну – віддають село, щоб потім його забрати. Ми заберемо все, включаючи Донбас і Крим. Просто потрібен час. Вони не сильні, вони довгі", – підсумував Арестович.



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