Ми захоплюємося вами, українці, – лідерка білоруської опозиції Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала розпочати антивоєнний рух у Білорусі. Та виступила з підтримкою українського народу.

За її словами, багато людей у Білорусі – проти війни з Україною.А білор уси за кордоном вже допомагають українським біженцям.

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Тихановська виступила на підтримку українців та проти війни

Лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська заявила, що білоруси – проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, "який вже здав частину суверенітету країни, щоб стати частиною агресії проти України".

Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу,

– сказала Тихановська.

І додала, що білоруси за кордоном допомагають українським біженцям і постачають обладнання та ліки.

Є й волонтери, які допомагають українській територіальній обороні.

Є матері військових, які переконують своїх синів не йти воювати проти України.

Є просто небайдужі, які ведуть "рейкову війну" (заважають військовій техніці рухатися залізницею) біля кордонів з Україною.

Та й загалом – білорусів, які виконувати злочинні накази Лукашенка відмовилися, стає все більше: "І вони ваші союзники. Зараз і назавжди".

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