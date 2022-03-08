Ми закриємо небо самі, але дайте нам зброю, якщо ваша – у чохлах, – Данілов до НАТО

Олексій Данілов написав, що Захід прокинувся тільки тоді, коли опинився на межі втрати цінностей, моралі та принципів. Секретар РНБО закликав НАТО дати зброю нам, якщо їхня у чохлах.

Відповідний допис Олексій Данілов написав 8 березня. На 13 день війни, яку Росія почала проти України.

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Данілов емоційно звернувся до НАТО

Олексій Данілов розповів, що світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініям українських окопів. Також він подякував світу "за кожен патрон", проте згадав про закриття неба.

Адже саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ПВО.

Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах,

– написав Данілов.

Секретар РНБО додав, що від цього залежить, чи буде Росія й далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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